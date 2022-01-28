Старший лейтенант Олександр Буганов був начальником варти. Трагедія трапилася 27 січня – саме під час його зміни.

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Пройшов Іловайськ і полон: що відомо про Буганова

Олександр Буганов був кадровим військовим. Друг загиблого розповів, що чоловік служив у Внутрішніх військах ще до 2014 року.

Ми разом працювали у військовій частині 3056 у Херсоні. Я звільнився, а він залишився. Потім їх відправили в АТО на Донбас,

– поділився товариш.

Буганов був в Іловайську, потрапив у полон до бойовиків. "Я ніколи не розпитував його про той час, проведений у полоні. Для нього це була важка тема, тому ми не розмовляли про це", – уточнив друг чоловіка.

Після повернення з війни Буганов залишився в армії, однак перевівся в іншу частину Дніпра.

Захоплювався мотоциклами, походами

Чоловік захоплювався мотоциклами, міг днями пропадати в гаражі, ремонтуючи їх. На його сторінці у фейсбуці є багато фотографій з улюбленим байком. Крім того, військовий любив походи та восени 2021 року піднявся на Говерлу.

Він був дуже позитивною і веселою людиною, любив пожартувати. Я не вірю тому, що розповідають про якісь нібито нестатутні стосунки в їхній частині. Він не з таких людей,

– додав його товариш.

Буганов був одружений, у нього залишися 2 маленькі доньки.



Чоловік захоплювався мотоциклами / Фейсбук Олександра Буганова

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