Серед загиблих під час стрілянини на "Південмаші" був старший солдат – 21-річний Леонід Черник. Також від автоматних куль загинув і 21-річний молодший сержант Олександр Драган.

До теми Про мотиви поки рано говорити, – Єнін про розстріл військових у Дніпрі

Про загиблих хлопців – лише добрі відгуки

ЗМІ розповіли про 2 з 4 військових, життя яких обірвались на "Південмаші". Леонід Черник був родом із Нової Каховки на Херсонщині і проходив строкову службу.

До того, як потрапити в Нацгвардію, хлопець закінчив професійно-технічне училище. Його згадують, як простого та веселого парубка.

І під час навчання, і після нього він постійно працював у полях. Допомагав своїй сім'ї, ніколи не відмовляв у допомозі іншим. У нього залишилися мама, тато й молодша сестра,

– розповіли знайомі Леоніда.

Молодший сержант Драган в армії був за контрактом

Олександр Драган – родом з Березиного, що на Одещині. Там зараз і живуть батьки загиблого нацгвардійця. Сім'я у хлопця – проста: мати – кухар у дитсадку, а батько працює у селі. У загиблого є дві старші сестри, одна з яких теж військовослужбовиця.

Сашко ріс спокійним хлопцем. Як усі хлопчаки, грав у футбол, бігали тут, але жодних поганих вчинків за ним не було помічено,

– сказала одна з місцевих мешканок.

Односельці згадують, що хлопець вчився на автослюсаря, згодом закінчив морське училище. В армію Олександр пішов служити за контрактом, хлопець дуже полюбляв спорт.

Молодший сержант Олександр Драган / Фото з інстаграму Олександра Драгана

Також під час стрілянини у Дніпрі загинули:

старший лейтенант Олександр Буганов (Нацгвардія);

старший солдат Артем Левківський (Нацгвардія);

Віра Лебединець (контролерка КПП, відомча воєнізована охорона)

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Важливо Нацгвардійці забарикадувались і чинили опір: деталі трагедії у Дніпрі

Що відомо про стрілянину на "Південмаші" у Дніпрі: коротко

Вночі 27 січня строковик Артем Рябчук відкрив вогонь по нацгвардійцях, що мали нести варту на заводі "Південмаш".

Загинули 4 військових та цивільна.

Ще 5 отримали поранення.

Рябчук разом зі зброєю покинув завод.

Про озброєного військового повідомили поліцію. Нацгвардійця затримали патрульні поліцейські.

Рябчуку висунули підозру одразу за трьома статтями.

Розстріл на "Південмаші": які версії розглядає слідство