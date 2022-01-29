170 правоохоронців відгукнулися на заклик здати кров

Монастирський поговорив з потерпілими, а після того – з лікарями. Наразі постраждалим продовжують надавати медичну допомогу.

Актуально У Дніпрі триває прощання із загиблими нацгвардійцями

На повідомлення про необхідність здати кров відгукнулися аж 170 правоохоронців.

Не залишаються байдужими й дніпряни. Вони також приходять допомогти постраждалим,

– розповіли у МВС.

У якому стані постраждалі

22-річна військова Жанна Шарова, яка отримала три поранення, досі у важкому стані. Однак динаміка – позитивна, адже 27 січня дівчина прийшла до тями. Наразі вона перебуває під апаратом ШВЛ.

25-річний Ігор Семенченко зазнав поранення у живіт. Лікарі оперативно видалили кулю. Потерпілий перебуває у важкому стані, але з позитивною динамікою.

Владислав Гулида, Денис Намесник і Євген Мачула при тямі. Їхній стан також важкий із позитивною динамікою.

Коротко про трагедію на Південмаші:

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Повний текст публікації МВС України у телеграмі:

Денис Монастирський відвідав поранених військовослужбовців у Дніпрі.

29 січня, міністр внутрішніх справ відвідав поранених під час трагедії на території Південного машинобудівного заводу. Лікарі продовжують надавати військовослужбовцям медичну допомогу. Міністр перевірив чи всім необхідним забезпечені постраждалі, та зустрівся з лікарями.

Після повідомлення про поранених відгукнулись на заклик здавати кров понад 170 правоохоронців. Крім того, не залишаються байдужими дніпряни, які також приходять допомогти постраждалим.

Жанна Шарова отримала три поранення, наразі її стан тяжкий, з позитивною динамікою. Учора дівчина прийшла до тями, але поки що підключена до апарату ШВЛ.

Ігор Семенченко отримав поранення в живіт. Лікарі змогли оперативно видалити кулю, наразі стан важкий, з позитивною динамікою.

Владислав Гулида, Денис Намесник і Євген Мачула перебувають у свідомості, їхній стан важкий із позитивною динамікою.