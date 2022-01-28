Одной из жертв ужасной стрельбы, которую в Днепре устроил Артем Рябчук, стала контролер ведомственной военизированной охраны Вера Лебединец.

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Давно работала на заводе и воспитывала дочь

Вере Сергеевне, которой в этом году должно было исполниться 36 лет, оставалось находиться на посту самые тяжелые предутренние часы,

– говорится в сообщении.

Половину своей сознательной жизни, более 15 лет, она отдала работе на "Южмаше". Без матери осталась 11-летняя дочь женщины.

В пресс-службе завода сообщили, что, прежде чем застрелить свою жертву, нацгвардеец угрожал Лебединец и таскал ее за волосы. Однако она не открыла двери и не отдала ключи. Поэтому нападающему пришлось искать другой выход с завода.

Напомним, погибшую Веру Лебединец, как и других жертв стрельбы, похоронят 29 января. Прощание с ней пройдет на территории завода "Южмаш".

Вера Лебединец стала жертвой стрельбы / Фото "Южмаш"

Обратите внимание! Кроме Лебединец, в результате стрельбы погибли еще 4 человека: 21-летний старший солдат Леонид Черник – родом из Новой Каховки на Херсонщине, 21-летний младший сержант Александр Драган – из Березино Одесской области, старший лейтенант Александр Буганов, прошедший Иловайск и плен боевиков, старший солдат Артем Левковский.

Стрельба на "Южмаше" в Днепре: основное

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Отрывок из сообщения "Южмаша":

В ту трагическую ночь 27 января на контрольно-пропускном пункте заводоуправления "Южмаша" несла свою службу контролер ведомственной военизированной охраны Вера Лебединец. Вере Сергеевне, которой в этом году должно было исполниться 36 лет, оставалось находиться на посту самые тяжелые предутренние часы. Половину сознательной жизни, более пятнадцати лет, она отдала работе на "Южмаше", дома ее ждала одиннадцатилетняя дочь. Но встретиться в этой жизни им уже не суждено.

На рассвете в вестибюль заводоуправления с территории предприятия ворвался опьяневший от уже пролитой крови своих убитых и раненых сослуживцев почти двухметровый вооруженный автоматом солдат. Ему хотелось на свободу, в город, который только собирался просыпаться.

Невооруженная Вера Лебединец наедине мужественно противостояла нападающему, несмотря на угрозы и физическое насилие – он таскал ее за волосы. Она так и не открыла дверь, не отдала ключи. И тогда раздались выстрелы.