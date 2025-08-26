Во вторник, 26 августа, стало известно об ухудшении состояния Филарета. Православная церковь Украины призвала молиться за здоровье 96-летнего почетного патриарха.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Киевской Митрополии. С 2019 года он находится "на покое".

Что известно о состоянии здоровья Филарета?

В связи с очевидным ухудшением состояния здоровья почетного патриарха Филарета (Денисенко) призываем всеукраинскую паству возносить молитвы за его здоровье,

– говорится в сообщении.

Кто такой Филарет? Филарет (Михаил Денисенко) – родился 23 января 1929 года в селе Благодатное Донецкой области. Учился в Московской духовной академии, с 1962 года – епископ. Был одним из сторонников создания украинской церкви, поэтому в 1992 году инициировал создание Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), которую официально возглавил в 1995 году. В декабре 2018 года Филарет принял участие в подготовке Объединительного собора, где была создана Православная Церковь Украины (ПЦУ), с руководством которой у него впоследствии возникли разногласия. Имеет статус почетного патриарха ПЦУ. С 2019 года находится "на покое", то есть непосредственно не занимается делами церкви и сохраняет только часть привилегий, связанных с должностью.

Когда Филарет в последний раз появлялся на публике?

В воскресенье, 24 августа, Филарет провел божественную литургию во Владимирском кафедральном соборе Киева. Накануне вечером он молился там на всенощном бдении.

Патриарх совершил диаконскую хиротонию над иподиаконом Димитрием Тащуком. А после окончания молитвы за Украину поздравил всех с Днем Независимости.

Пусть Господь пошлет нашей Украине мир, благодетельство и всякое благополучие, потому что наш народ много перестрадал и, видимо, будет страдать. Но всяким страданиям бывает конец. И поэтому мы просим, чтобы Господь сократил эти страдания, и чтобы мы дождались мира и покоя и всякого благоденствия,

– сказал Филарет.

