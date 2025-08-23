В конце концов, иерарх попросил прощения. Об этом говорится в его заявлении от 22 августа на сайте Православной церкви в Америке, передает 24 Канал.

Как архиепископ Аляски объяснил встречу с Путиным?

По уточнению предстоятеля ПЦА митрополита Тихона, архиепископ встретился с Путиным по собственной инициативе и без благословения Синода. Официальная позиция церкви не менялась – она, по-прежнему, осуждает войну в Украине и призывает к немедленному ее прекращению.

Сам Алексей объяснил свой поступок чувством гостеприимства и мотивами стремления к миру. Он также рассказал, что с тех пор неоднократно слышал упреки из-за якобы упущенной возможности обратиться к главе Кремля непосредственно со словами о необходимости мира.

Справка: Православная церковь в Америке – автокефальная, то есть независимая от других поместных церквей, в том числе и РПЦ. Ее прихожанами являются православные жители США и Канады, среди которых есть выходцы из Украины.

Хочу выразить искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смущение из-за моих действий в последние дни. Я глубоко сожалею о скандале, который вызвал,

– написал иерарх.

Напомним, встреча с российским диктатором состоялась на мемориальном кладбище в Анкоридже. Священник и Путин обменялись подарками – иконами.

Как Путина встречали в США?