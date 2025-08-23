Зрештою, ієрарх попросив вибачення. Про це йдеться у його заяві від 22 серпня на сайті Православної церкви в Америці, передає 24 Канал.

Як архієпископ Аляски пояснив зустріч із Путіним?

За уточненням предстоятеля ПЦА митрополита Тихона, архієпископ зустрівся з Путіним за власною ініціативою та без благословення Синоду. Офіційна позиція церкви не змінювалася – вона, як і раніше, засуджує війну в Україні та закликає до негайного її припинення.

Сам Олексій пояснив свій вчинок почуттям гостинності та мотивами прагнення до миру. Він також розповів, що відтоді неодноразово чув докори через нібито втрачену можливість звернутися до очільника Кремля безпосередньо зі словами про необхідність миру.

Довідка: Православна церква в Америці – автокефальна, тобто незалежна від інших помісних церков, зокрема й РПЦ. Її парафіянами є православні жителі США та Канади, серед яких є вихідці з України.

Хочу висловити щирі вибачення тим, хто зазнав болю, страждань або збентеження через мої дії останніми днями. Я глибоко шкодую про скандал, який спричинив,

– написав ієрарх.

Нагадаємо, зустріч з російським диктатором відбулася на меморіальному цвинтарі в Анкориджі. Священник та Путін обмінялися подарунками – іконами.

Як Путіна зустрічали в США?