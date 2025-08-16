Путіну ж навіть постелили червону доріжку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Як Трамп вітав Зеленського і Путіна?

Трамп зустрів Путіна з Анкориджі дуже тепло та дружньо. Російському диктатору постелили червону доріжку, на якій його зустрів Трамп з рукостисканнями та усмішкою.

Це різко контрастує з тим, як Зеленського зустріли у Білому домі наприкінці лютого. Тоді президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс дорікали українському президенту за те, що він не виявив достатньої вдячності США за їхню військову допомогу.

Нагадаємо, Трамп передав Зеленському вимоги Путіна віддати йому увесь Донбас. За це Путін пропонує припинення вогню та обіцянку миру.

Тоді один із журналістів вигукнув Володимиру Путіну питання, коли він припинить вбивати цивільне населення. На це диктатор удав, що не почув цього.