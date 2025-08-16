Трамп наголосив, що будь-які рішення щодо завершення війни можливі лише за згоди України та особисто президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Дональда Трампа Fox News.

Дивіться також Трамп передав Зеленському, що Путін хоче отримати весь Донбас, – Bloomberg

Як Трамп прокоментував свою розмову з Путіним?

Ми говорили дуже відверто. Я думаю, він хоче довести це до кінця,

– зазначив Трамп.

Водночас, відповідаючи про питання, в якому залишаються розбіжності з Путіним, Трамп заявив: "Я б волів цього не робити. Гадаю, хтось усе одно це оприлюднить… Я хочу подивитися, чи зможемо ми це завершити. Це ще зовсім не вирішена справа. І Україна має погодитися… президент Зеленський має погодитися".

Американський лідер також підкреслив, що сподівається на позитивний фінал, який був би "великим досягненням" для України та Росії.