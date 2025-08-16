Путину же даже постелили красную дорожку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Как Трамп приветствовал Зеленского и Путина?

Трамп встретил Путина из Анкориджа очень тепло и дружески. Российскому диктатору постелили красную дорожку, на которой его встретил Трамп с рукопожатиями и улыбкой.

Это резко контрастирует с тем, как Зеленского встретили в Белом доме в конце февраля. Тогда президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс упрекали украинского президента за то, что он не проявил достаточной благодарности США за их военную помощь.

Напомним, Трамп передал Зеленскому требования Путина отдать ему весь Донбасс. За это Путин предлагает прекращение огня и обещание мира.

Тогда один из журналистов воскликнул Владимиру Путину вопрос, когда он прекратит убивать гражданское население. На это диктатор сделал вид, что не услышал этого.