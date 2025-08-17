Моника Кроули может быть не такой известной, как Трамп, и не иметь такого влияния на принятие решений, как некоторые члены его кабинета, однако она играет важную роль во всех крупных мероприятиях президента США, передает 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

Кто такая Моника Кроули, что пожимала руку Путину?

По данным Госдепа, Кроули координирует все детали прибытия иностранных лидеров и американских дипломатов, создает подробные программы визитов, включая ключевые встречи, в частности относительно возможного прекращения огня в Украине. Она сопровождает президента на официальных визитах, контролирует финансирование, а также следит за правильным расположением флагов и других символов.

Хотя неизвестно, что именно Кроули планировала для Путина во время во время его визита на Аляску, ее видели, как она провожала диктатора после саммита, когда он садился на самолет.

Трамп назначил ее на должность в начале декабря 2025 года, а также предложил роли заместителя госсекретаря и посла. Она вступила в должность 30 мая.

Отмечается, что Кроули также будет отвечать за празднование 250-летия США, чемпионат мира по футболу 2026 года и Олимпийские игры в Лос-Анджелесе 2028 года.

В первой каденции Трампа она работала заместителем министра финансов по вопросам публичных связей, получив премию имени Александера Гамильтона за выдающиеся достижения в совершенствовании работы правительственных агентств.

Бывшая помощница по вопросам внешней политики президента Ричарда Никсона, Кроули присоединилась к Fox News в 1998 году как аналитик по политическим и международным вопросам. Она покинула канал в 2004 и вернулась на него в 2008 году.

Кроули имеет степень доктора наук Колумбийского университета, вела собственное радиошоу The Monica Crowley Show на WABC и была комментатором NPR Morning Edition. Также она является автором бестселлеров "Никсон вне протокола" (1996) и "Никсон зимой" (1998).