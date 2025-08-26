Стан здоров'я 96-річного Філарета погіршився: у ПЦУ закликали молитися за патріарха
- ПЦУ закликала молитися за здоров'я 96-річного почесного патріарха Філарета через погіршення його стану.
- 24 серпня він провів божественну літургію у Володимирському соборі Києва, звертаючись з молитвою за Україну.
У вівторок, 26 серпня, стало відомо про погіршення стану Філарета. Православна церква України закликала молитися за здоров'я 96-річного почесного патріарха.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Київської Митрополії. З 2019 року він знаходиться "на спокої".
Що відомо про стан здоров'я Філарета?
У зв'язку з очевидним погіршенням стану здоров'я почесного патріарха Філарета (Денисенка) закликаємо всеукраїнську паству підносити молитви за його здоров'я,
– йдеться в повідомленні.
Хто такий Філарет?
Філарет (Михаїл Денисенко) – народився 23 січня 1929 року в селі Благодатне Донецької області. Навчався в Московській духовній академії, з 1962 року – єпископ. Був одним із прихильників створення української церкви, тож у 1992 році ініціював створення Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), яку офіційно очолив у 1995 році.
У грудні 2018 року Філарет узяв участь у підготовці Об’єднавчого собору, де було створено Православну Церкву України (ПЦУ), з керівництвом якої в нього згодом виникли розбіжності.
Має статус почесного патріарха ПЦУ. З 2019 року перебуває "на спокої", тобто безпосередньо не займається справами церкви й зберігає лише частину привілеїв, пов'язаних із посадою.
Коли Філарет востаннє з'являвся на публіці?
У неділю, 24 серпня, Філарет провів божественну літургію у Володимирському кафедральному соборі Києва. Напередодні ввечері він молився там за всенічним бдінням.
Патріарх звершив дияконську хіротонію над іподияконом Димитрієм Тащуком. А після закінчення молитви за Україну привітав усіх із Днем Незалежності.
Нехай Господь посилає нашій Україні мир, благодество і всяке благополуччя, тому що наш народ багато перестраждав, і, мабуть, буде страждати. Але всяким стражданням буває кінець. І тому ми просимо, щоб Господь скоротив ці страждання, і щоб ми дочекалися миру і спокою і всякого благоденства,
– сказав Філарет.
Філарет провів богослужіння 24 серпня: дивіться фото