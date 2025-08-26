Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Київської Митрополії. З 2019 року він знаходиться "на спокої".

Що відомо про стан здоров'я Філарета?

У зв'язку з очевидним погіршенням стану здоров'я почесного патріарха Філарета (Денисенка) закликаємо всеукраїнську паству підносити молитви за його здоров'я,

– йдеться в повідомленні.

Хто такий Філарет? Філарет (Михаїл Денисенко) – народився 23 січня 1929 року в селі Благодатне Донецької області. Навчався в Московській духовній академії, з 1962 року – єпископ. Був одним із прихильників створення української церкви, тож у 1992 році ініціював створення Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), яку офіційно очолив у 1995 році. У грудні 2018 року Філарет узяв участь у підготовці Об’єднавчого собору, де було створено Православну Церкву України (ПЦУ), з керівництвом якої в нього згодом виникли розбіжності. Має статус почесного патріарха ПЦУ. З 2019 року перебуває "на спокої", тобто безпосередньо не займається справами церкви й зберігає лише частину привілеїв, пов'язаних із посадою.

Коли Філарет востаннє з'являвся на публіці?

У неділю, 24 серпня, Філарет провів божественну літургію у Володимирському кафедральному соборі Києва. Напередодні ввечері він молився там за всенічним бдінням.

Патріарх звершив дияконську хіротонію над іподияконом Димитрієм Тащуком. А після закінчення молитви за Україну привітав усіх із Днем Незалежності.

Нехай Господь посилає нашій Україні мир, благодество і всяке благополуччя, тому що наш народ багато перестраждав, і, мабуть, буде страждати. Але всяким стражданням буває кінець. І тому ми просимо, щоб Господь скоротив ці страждання, і щоб ми дочекалися миру і спокою і всякого благоденства,

– сказав Філарет.

