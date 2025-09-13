Новая экономическая реальность: какая угроза от совместных российско-китайских проектов
- Китай и Россия договорились о совместных проектах, в частности, по сжиженному природному газу, что позволит КНР насытить себя СПГ и перепродавать его другим.
- Совместные проекты могут привести к тому, что российские государственные компании станут китайскими, а Москва будет еще больше зависеть от Пекина в газовой сфере.
Китай и Россия договорились о большом количестве совместных проектов. В частности, по сжиженному природному газу. Пекин предлагает Москве разблокировать его импорт.
Таким образом КНР насытит себя СПГ и будет перепродавать его другим. Это в эфире 24 Канала отметил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.
Почему это выгодно для Китая?
Артур Харитонов отметил, что последствия совместных российско-китайских проектов могут быть негативными. Россия все больше входит в систему китайского государственного управления. Все эти российские государственные компании будут становиться китайскими. И это только начало, несмотря на то, что Москва и так очень зависит от Пекина.
Если говорить о торговле сжиженного природного газа, здесь США хотят стать лидерами. Россия долгое время была заблокирована из-за войны в Украине, из-за того, что выходили инвесторы, было много проблем. Китай предлагает Кремлю полное разблокирование и миллиардное финансирование.
За это россияне фактически отдают Китаю свою газовую инфраструктуру. Тогда 1/5 китайского газа будет поставляться из России. У него и так много поставщиков, Китай не стал крайне зависимым. Но Москва будет зависимой,
– подчеркнул эксперт.
Россия будет получать от Китая то, что хотела бы получать от Европы. КНР будет насыщать себя газом, а также станет еще продавцом этого газа, будет заниматься перепродажами.
Это выгодно, потому что США имеют большой план на газ и СПГ. Но все инициативы завершаются до 2035 года. Если Китай с Россией ускорятся, примерно к 2030 году они закончат этот газопровод "Сила Сибири-2" и будут работать над этим,
– пояснил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".
Сотрудничество КНР и России: главное
Китай наращивает торговлю СПГ с Россией. Издание Bloomberg написало, что КНР формирует систему для регулярного импорта сжиженного газа из российского проекта, находящегося под санкциями США. Это станет испытанием готовности администрации Трампа ввести санкции против Пекина в рамках усилий по ограничению энергетических доходов Москвы.
По данным отслеживания судов LSEG и Kpler, 10 августа третий груз газа с завода Arctic LNG 2 в России, который находится под западными санкциями, разгрузился и покинул терминал в КНР. Китай уже получил три партии СПГ с Arctic LNG 2 общим объемом более 386 тысяч кубометров.