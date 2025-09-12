Что известно о подсанкционном российском газе?

Об этом свидетельствуют данные отслеживания судов LSEG и Kpler, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Подсанкционный в Соединенных Штатах танкер Zarya выгрузил более 160 тысяч кубометров СПГ из российского проекта Arctic LNG 2 в терминале Beihai LNG в Гуанси, на юге Китая. По данным LSEG, Китай уже получил три партии СПГ из Arctic LNG 2 общим объемом более 386 тысяч кубометров.

Еще два танкера с Arctic LNG 2 прибудут в Beihai через несколько дней:

Buran (174 тысяч кубометров); Iris (174 тысяч кубометров).

По данным аналитической компании ICIS, Buran сигнализирует об ориентировочной дате прибытия – 13 сентября,

– говорится в материале.

Что известно о заводе Arctic LNG 2? Arctic LNG 2 должен был стать одним из крупнейших в России заводов по производству сжиженного природного газа с плановым годовым объемом 19,8 миллиона тонн. Однако он попал под западные санкции из-за войны Москвы против Украины. Сейчас завод сталкивается со сложностями со сбытом СПГ, несмотря на начало производства и отгрузок в августе 2024 года.

Важно! В то же время министр энергетики США Крис Райт заявил в среду, что приоритетом президента Дональда Трампа является завершение войны между Россией и Украиной без масштабных потрясений, отвечая на вопрос о том, как США будут реагировать на закупки Китаем подсанкционных российских партий СПГ.

Что происходит в отношениях между Китаем и Россией?