Таким образом КНР насытит себя СПГ и будет перепродавать его другим. Это в эфире 24 Канала отметил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.

Почему это выгодно для Китая?

Артур Харитонов отметил, что последствия совместных российско-китайских проектов могут быть негативными. Россия все больше входит в систему китайского государственного управления. Все эти российские государственные компании будут становиться китайскими. И это только начало, несмотря на то, что Москва и так очень зависит от Пекина.

Если говорить о торговле сжиженного природного газа, здесь США хотят стать лидерами. Россия долгое время была заблокирована из-за войны в Украине, из-за того, что выходили инвесторы, было много проблем. Китай предлагает Кремлю полное разблокирование и миллиардное финансирование.

За это россияне фактически отдают Китаю свою газовую инфраструктуру. Тогда 1/5 китайского газа будет поставляться из России. У него и так много поставщиков, Китай не стал крайне зависимым. Но Москва будет зависимой,

– подчеркнул эксперт.

Россия будет получать от Китая то, что хотела бы получать от Европы. КНР будет насыщать себя газом, а также станет еще продавцом этого газа, будет заниматься перепродажами.

Это выгодно, потому что США имеют большой план на газ и СПГ. Но все инициативы завершаются до 2035 года. Если Китай с Россией ускорятся, примерно к 2030 году они закончат этот газопровод "Сила Сибири-2" и будут работать над этим,

– пояснил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

Сотрудничество КНР и России: главное