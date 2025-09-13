У такий спосіб КНР наситить себе ЗПГ та буде перепродавати його іншим. Це в ефірі 24 Каналу зауважив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.
Чому це вигідно для Китаю?
Артур Харитонов зазначив, що наслідки спільних російсько-китайських проєктів можуть бути негативними. Росія все більше входить у систему китайського державного управління. Усі ці російські державні компанії будуть ставати китайськими. І це лише початок, попри те, що Москва й так дуже залежить від Пекіна.
Якщо говорити про торгівлю зрідженого природного газу, тут США хочуть стати лідерами. Росія довгий час була заблокована через війну в Україні, через те, що виходили інвестори, було багато проблем. Китай пропонує Кремлю повне розблокування та мільярдне фінансування.
За це росіяни фактично віддають Китаю свою газову інфраструктуру. Тоді 1/5 китайського газу буде постачатися з Росії. У нього й так багато постачальників, Китай не став вкрай залежним. Але Москва буде залежною,
– підкреслив експерт.
Росія отримуватиме від Китаю те, що хотіла б отримувати від Європи. КНР насичуватиме себе газом, а також стане ще продавцем цього газу, буде займатися перепродажами.
Це вигідно, тому що США мають великий план на газ та ЗПГ. Але усі ініціативи завершуються до 2035 року. Якщо Китай з Росією прискоряться, приблизно до 2030 року вони закінчать цей газопровід "Силу Сибіру-2" та будуть працювати над цим,
– пояснив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".
Співпраця КНР та Росії: головне
Китай нарощує торгівлю ЗПГ із Росією. Видання Bloomberg написало, що КНР формує систему для регулярного імпорту зрідженого газу з російського проєкту, що перебуває під санкціями США. Це стане випробуванням готовності адміністрації Трампа запровадити санкції проти Пекіна в межах зусиль з обмеження енергетичних доходів Москви.
За даними відстеження суден LSEG та Kpler, 10 серпня третій вантаж газу із заводу Arctic LNG 2 у Росії, який перебуває під західними санкціями, розвантажився і покинув термінал у КНР. Китай вже отримав три партії ЗПГ з Arctic LNG 2 загальним обсягом понад 386 тисяч кубометрів.