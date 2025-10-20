Служба внешней разведки Украины сообщила, что Китай и КНДР укрепляют свое влияние в восточных регионах России, превращая их в экономически зависимые территории. Однако есть кое-что, что может отвлечь внимание Пекина от Москвы.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политический обозреватель Медиа "Грунт" Александр Нотевский, отметив, что говорится о переговорах от США. Однако положительной динамики там пока нет.

Отвернется ли Китай от России?

Политический обозреватель отметил, что из-за влияния КНДР и Китая Россия действительно стала колонией.

Это выгодно стране-агрессору, потому что это спасает ее экономику и позволяет поддерживать ее военную машину. Однако газ она продает Китаю со скидкой. Пекин использует все рычаги, которые имеет.

"В то же время Китай ведет переговоры с США, которые на грани срыва. Потому что США ввели новые санкционные ограничения в отношении Китая, а Китай в ответ установил экспортный контроль на свои редкоземельные металлы. Готовилась встреча Трампа и Си, где они должны были обсудить российско-украинскую войну, но пройдет ли она после этого– неизвестно", – сказал он.

Нотевский объяснил, что если бы эта встреча прошла хорошо, Украина могла бы надеяться, что Пекин надавит на Москву. Однако такой перспективы нет.

Интересно! Политолог Георгий Чижов считает, что пока что Китаю "все подходит" в войне России против Украины. По его мнению, для того, чтобы Си Цзиньпин отказался от Путина, российский диктатор должен серьезно ослабиться.

Отношения и сотрудничество России с Китаем: последние новости