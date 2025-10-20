Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Китай та КНДР зміцнюють свій вплив у східних регіонах Росії, перетворюючи їх на економічно залежні території. Однак є дещо, що може відвернути увагу Пекіна від Москви.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політичний оглядач Медіа "Ґрунт" Олександр Нотевський, зазначивши, що мовиться про переговори від США. Однак позитивної динаміки там поки що немає.

Чи відвернеться Китай від Росії?

Політичний оглядач зауважив, що через вплив КНДР та Китаю Росія справді стала колонією.

Це вигідно країні-агресорці, бо це рятує її економіку і дозволяє підтримувати її військову машину. Однак газ вона продає Китаю зі знижкою. Пекін використовує усі важелі, які має.

"Водночас Китай веде переговори з США, які на межі зриву. Бо США ввели нові санкційні обмеження щодо Китаю, а Китай у відповідь встановив експортний контроль на свої рідкісноземельні метали. Готувалась зустріч Трампа і Сі, де вони мли обговорити російсько-українську війну, але чи пройде вона після цього– невідомо", – сказав він.

Нотевський пояснив, що якби ця зустріч пройшла добре, Україна могла б сподіватись, що Пекін натисне на Москву. Однак такої перспективи немає.

Цікаво! Політолог Георгій Чижов вважає, що поки що Китаю "все підходить" у війні Росії проти України. На його думку, для того, щоб Сі Цзіньпін відмовився від Путіна, російський диктатор повинен серйозно послабитися.

Відносини та співпраця Росії з Китаєм: останні новини