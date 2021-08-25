Совершенно разные вещи, – президент Эстонии о "советской" и "русской" оккупации

Керсти Кальюлайд рассказала, что советская и русская оккупация – это "совершенно разные вещи". Она также пояснила, что путь России с начала 90-х годов это "одно из самых больших геополитических разочарований этих десятилетий".

Президент рассказала, что не приравнивает советскую оккупацию стран Балтии к "российской". Об этом она сказала в интервью во время визита в Украину.

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Президент Эстонии объяснила, почему для нее "советская" и "русская" оккупация – не то же самое

Мы освободились от советской оккупации. Не русской. И это надо различать,

– отметила Кальюлайд.

Она пояснила, что после распада Советский Союз взорвался, Россия тоже восстановила свою независимость.

"Русские также не были свободными. Поэтому русская и советская оккупация – две совершенно разные вещи", – рассказала президентка.

Она также добавила, что в начале 90-х годов думала, что Россия во время президентства Бориса Ельцина пойдет демократическим путем. То, что произошло иначе – "одно из величайших геополитических разочарований этих десятилетий".

Кстати, президент также рассказала, что не общается на русском потому, что в школьные годы уклонялась от его изучения. Все для того, чтобы выразить протест против советской системы. Сейчас же не говорит на нем свободно, хотя не относится к нему отрицательно.

Коротко о заявлениях Керсти Кальюлайд во время визита в Украину