Зовсім різні речі, – президентка Естонії про "радянську" та "російську" окупацію

Керсті Кальюлайд розповіла, що радянська та російська окупація – це "зовсім різні речі". Вона також пояснила, що шлях Росії з початку 90-х років це "одне з найбільших геополітичних розчарувань цих десятиріч".

Президентка розповіла, що не прирівнює радянську окупацію країн Балтії до "російської". Про це вона сказала у інтерв'ю під час візиту в Україну.

До теми До повної деокупації, – президентка Естонії вважає, що Україна поки не може стати членом НАТО

Президентка Естонії пояснила, чому для неї "радянська" і "російська" окупація – не те саме

Ми звільнилися від радянської окупації. Не російської. І це треба розрізняти,

– зауважила Кальюлайд.

Вона пояснила, що після розпаду Радянський Союз вибухнув, Росія теж відновила свою незалежність.

"Росіяни також не були вільними. Тож російська та радянська окупація – дві зовсім різні речі", – розповіла президентка.

Вона також додала, що на початку 90-х років думала, що Росія під час президентства Бориса Єльцина піде демократичним шляхом. Те, що сталось інакше – "одне з найбільших геополітичних розчарувань цих десятиріч".

До речі, президентка також розповіла, що не спілкується російською тому, що у шкільні роки ухилялась від її вивчення. Все для того, щоб висловити протест проти радянської системи. Зараз же не говорить нею вільно, хоча не ставиться до неї негативно.

Коротко про заяви Керсті Кальюлайд під час візиту в Україну