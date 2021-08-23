Відповідну заяву зробила президентка прибалтійської країни Керсті Кальюлайд під час відвідин КПВВ "Чонгар" на адміністративній межі з Кримським півостровом.

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Естонія не забула окупацію Криму

"Естонія не забула, що Україна все ще частково окупована, а на сході України триває війна. Ми не повинні забувати про це чи приймати поточну ситуацію. Тим, хто перетинає кордон, пішки або на авто, доводиться їхати з України в Україну через військовий пункт пропуску", – сказала політикиня.

Потрібно відновити територіальну цілісність України, і поки цього не трапиться, цю тему слід постійно підіймати, щоб про ситуацію в Україні не забували в усьому світі. Дуже важливо, щоб Мінські угоди були виконані, а інші країни спільно впливали на Росію санкціями,

– продовжила лідерка Естонії.



Керсті Кальюлайд відвідала КПВВ "Чонгар" / Фото Mattias Tammet/Офіс Президента Естонії

Ситуація в Криму погіршується роками

Керсті Кальюлайд зазначила, що ситуація з фундаментальними свободами невпинно погіршується в Криму протягом останніх семи років. Багато громадян України, які проживають на півострові, були змушені полишити домівки, щоб захистити себе та свої сім'ї.

Водночас сотні тисяч переселенців прибувають з Росії в рамках політики переселення. Також Росія продовжує посилювати свою військову присутність у Криму, ставлячи під загрозу безпеку України та решти Чорноморського регіону,

– додала вона.



Президентка Естонії відвідала КПВВ "Чонгар" / Фото Mattias Tammet/Офіс Президента Естонії