Соответствующее заявление сделала президент балтийской страны Керсти Кальюлайд во время посещения КПВВ "Чонгар" на административной границе с Крымским полуостровом.

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Эстония не забыла оккупацию Крыма

"Эстония не забыла, что Украина все еще частично оккупирована, а на востоке Украины продолжается война. Мы не должны забывать об этом или принимать текущую ситуацию. Тем, кто пересекает границу пешком или на авто, приходится уезжать из Украины в Украину через военный пункт пропуска", – сказала политик.

Нужно восстановить территориальную целостность Украины, и пока этого не случится, эту тему нужно постоянно поднимать, чтобы о ситуации в Украине не забывали во всем мире. Очень важно, чтобы Минские соглашения были выполнены, а другие страны совместно влияли на Россию санкциями,

– продолжила лидер Эстонии.



Керсти Кальюлайд посетила КПВВ "Чонгар" / Фото Mattias Tammet/Офис Президента Эстонии

Ситуация в Крыму ухудшается годами

Керсти Кальюлайд отметила, что ситуация с фундаментальными свободами неустанно ухудшается в Крыму в течение последних семи лет. Многие граждане Украины, проживающие на полуострове, были вынуждены покинуть дома, чтобы защитить себя и свои семьи.

В то же время сотни тысяч переселенцев прибывают из России в рамках политики переселения. Также Россия продолжает усиливать свое военное присутствие в Крыму, ставя под угрозу безопасность Украины и остального Черноморского региона,

– добавила она.

Президент Эстонии посетила КПВВ "Чонгар" / Фото Mattias Tammet/Офис Президента Эстонии