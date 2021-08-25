Президент рассказала, что не приравнивает советскую оккупацию стран Балтии к "российской". Об этом она сказала в интервью во время визита в Украину.
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Президент Эстонии объяснила, почему для нее "советская" и "русская" оккупация – не то же самое
Мы освободились от советской оккупации. Не русской. И это надо различать,
– отметила Кальюлайд.
Она пояснила, что после распада Советский Союз взорвался, Россия тоже восстановила свою независимость.
"Русские также не были свободными. Поэтому русская и советская оккупация – две совершенно разные вещи", – рассказала президентка.
Она также добавила, что в начале 90-х годов думала, что Россия во время президентства Бориса Ельцина пойдет демократическим путем. То, что произошло иначе – "одно из величайших геополитических разочарований этих десятилетий".
Кстати, президент также рассказала, что не общается на русском потому, что в школьные годы уклонялась от его изучения. Все для того, чтобы выразить протест против советской системы. Сейчас же не говорит на нем свободно, хотя не относится к нему отрицательно.
Коротко о заявлениях Керсти Кальюлайд во время визита в Украину
- Президент Эстонии заверила, что поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО. Однако считает, что "нужно сперва дождаться поворота истории"– то есть "разрешения конфликта".
- 23 августа Керсти Кальюлайд посетила КПВВ "Чонгар" на административной границе с Крымским полуостровом.
- Она заявила, что Эстония не забывает, что Россия оккупировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе. Эту тему необходимо постоянно поднимать, чтобы об агрессии Путина помнили во всем мире.