Сожгли вражеский АН-26 дотла: разведчики рассказали детали операции

Вражеские самолеты не смогли спокойно хранить самолеты в Крыму, ведь украинские дроны филигранно ударили по их турбовинтовому судну. Поражение самолета оккупантов осуществили бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки".

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Главное управление разведки.