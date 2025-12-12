12 декабря, 14:23
Сожгли вражеский АН-26 дотла: разведчики рассказали детали операции
Основные тезисы
- Бойцы спецподразделения "Призраки" уничтожили российский транспортный самолет Ан-26 в Крыму.
- Были также уничтожены две важные радиолокационные системы.
Вражеские самолеты не смогли спокойно хранить самолеты в Крыму, ведь украинские дроны филигранно ударили по их турбовинтовому судну. Поражение самолета оккупантов осуществили бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки".
Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Главное управление разведки.
