Спецборт из Москвы сейчас направляется на Аляску, – СМИ

15 августа на Аляске состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит лидеров состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Сначала Белый дом надеялся, что Владимир Путин и его окружение не придется приглашать на военную базу США. Впрочем, американцы были вынуждены остановиться на этом варианте, передает 24 Канал.

Что известно о подготовке к встрече Путина и Трампа?

Согласно данным Flightradar24, самолет с регистрационным номером RA-96023 вылетел в Анкоридж. Заметим, что сообщений о том, что Путин находится на борту, нет.

Кроме диктатора, по информации кремлевских медиа, в переговорах на Аляске примут участие и другие чиновники, в том числе глава российского МИД Сергей Лавров.

Спецборт из Москвы направляется в Анкоридж / Скриншот

К слову, за день до саммита время встречи лидеров все еще не было объявлено. Однако в Белом доме сообщили, что Трамп отправится в Анкоридж утром 15 августа. Полет из Вашингтона в Анкоридж занимает около 7 часов. Разница во времени между Украиной и Аляской составляет 11 часов. Скорее всего, в Украине переговоры будут проходить уже поздно ночью.

Напомним, что за 4 дня до саммита на Аляски был не решен ряд логистических вопросов. Отмечалось, что Дональд Трамп настаивал на организации встречи на этой неделе с чрезвычайной быстротой. Обычно подготовка высокопрофильных саммитов, особенно с такими противниками, как Россия, занимает недели или месяцы.