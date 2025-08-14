15 серпня на Алясці має відбутися зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа. Саміт лідерів відбудеться на об'єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, у штаті Аляска.

Спершу Білий дім сподівався, що Володимира Путіна та його оточення не доведеться запрошувати на військову базу США. Втім, зрештою, американці були змушені зупинитися на цьому варіанті, передає 24 Канал.

Дивіться також Полковник запасу спрогнозував, що спробують зробити окупанти перед зустріччю Трампа з Путіним

Що відомо про підготовку до зустрічі Путіна і Трампа?

Згідно з даними Flightradar24, літак із реєстраційним номером RA-96023 вилетів у Анкоридж. Зауважимо, що повідомлень про те, саме Путін перебуває на борту немає.

Окрім диктатора, за інформацією кремлівських медіа, у переговорах на Алясці братимуть участі і інші посадовці, зокрема голова російського МЗС Сергій Лавров.

До слова, за день до саміту час зустрічі лідерів все ще не оголосили. Однак у Білому домі повідомили, що Трамп вирушить до Анкориджа вранці 15 серпня. Політ з Вашингтона до Анкориджа займає близько 7 годин. Різниця у часі між Україною та Аляскою становить 11 годин. Найімовірніше, в Україні переговори відбуватимуться вже пізно вночі.