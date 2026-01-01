Впервые за войну: какие уникальные операции в 2025 году осуществили Силы обороны Украины
- В 2025 году Силы обороны Украины провели по меньшей мере четыре уникальные спецоперации, в частности удары морскими и воздушными дронами по российским целям.
- Среди операций: удар СБУ по подводной лодке "Варшавянка", поражение корабля "Буян-М", сбивание Су-30 и операция "Паутина".
Силы обороны Украины в 2025 году провели ряд операций, которые стали первыми в войне России против Украины. Речь идет об ударах морскими и воздушными дронами по стратегической авиации, а также по флоту врага.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
Удар СБУ по "Варшавянке"
Первой аналитики назвали операцию Службы безопасности Украины 15 декабря. Тогда вместе с ВМСУ был нанесен удар подводным дроном Sub Sea Baby по российской подводной лодке проекта 636.3 "Варшавянка". Удар по субмарине Черноморского флота России произошел в бухте Новороссийска.
Из спутниковых снимков стало известно о поражении, частичном затоплении и выводе лодки из строя. Вероятнее всего, речь идет о подводной лодке Б-271 "Колпино", сообщили аналитики. В результате операции количество боеспособных "Варшавянок" в Черном море сократилось с четырех до двух.
Поражение "Буян-М" дронами ГУР
Ночью 28 августа ГУР МО Украины впервые в истории успешно ударило по российскому кораблю в открытом море с помощью дальнобойного дрона-камикадзе. Под прицелом в Азовском море оказался малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М".
Особенность этой атаки и ее отличие от поражения дронами кораблей, находящихся в бухте, заключается в том, что речь идет об атаке подвижного объекта с активированными средствами обороны,
– говорится в материале.
Историческая спецоперация "Паутина"
Напомним, что СБУ провела уникальную операцию "Паутина" 1 июня 2025 года. Во время нее беспилотники уничтожили десятки российских боевых самолетов на аэродромах в тылу врага. Дроны, которыми управляли за тысячи километров, поразили стратегические бомбардировщики, которые являются частью ядерной триады, отметили аналитики.
Российский Су-30 стал мишенью дронов ГУР
Бойцы ГУР МО Украины 2 мая прошлого года впервые в истории сбили реактивный истребитель с морского надводного дрона Magura V7. Впоследствии было подтверждено уничтожение сразу двух российских Су-30.
Аналитики объяснили, что для этого морские дроны были оснащены ракетами для ближнего боя AIM-9 класса "воздух-воздух".
Недавние удары Сил обороны по врагу
Ранее сообщалось, что украинские зенитчики уничтожили редкий российский БПЛА "Вещий Олег". Бойцы сбили его с помощью обычного дрона.
Также Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по 10 объектам на временно оккупированных территориях. Целями стали нефтебаза, база плавсредств, радиолокационная станция, места размещения войск России и подстанции.