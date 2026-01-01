Впервые за войну: какие уникальные операции в 2025 году осуществили Силы обороны Украины

Силы обороны Украины в 2025 году провели ряд операций, которые стали первыми в войне России против Украины. Речь идет об ударах морскими и воздушными дронами по стратегической авиации, а также по флоту врага.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Удар СБУ по "Варшавянке"

Первой аналитики назвали операцию Службы безопасности Украины 15 декабря. Тогда вместе с ВМСУ был нанесен удар подводным дроном Sub Sea Baby по российской подводной лодке проекта 636.3 "Варшавянка". Удар по субмарине Черноморского флота России произошел в бухте Новороссийска.

Из спутниковых снимков стало известно о поражении, частичном затоплении и выводе лодки из строя. Вероятнее всего, речь идет о подводной лодке Б-271 "Колпино", сообщили аналитики. В результате операции количество боеспособных "Варшавянок" в Черном море сократилось с четырех до двух.

Поражение "Буян-М" дронами ГУР

Ночью 28 августа ГУР МО Украины впервые в истории успешно ударило по российскому кораблю в открытом море с помощью дальнобойного дрона-камикадзе. Под прицелом в Азовском море оказался малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М".

Особенность этой атаки и ее отличие от поражения дронами кораблей, находящихся в бухте, заключается в том, что речь идет об атаке подвижного объекта с активированными средствами обороны,

– говорится в материале.

Историческая спецоперация "Паутина"

Напомним, что СБУ провела уникальную операцию "Паутина" 1 июня 2025 года. Во время нее беспилотники уничтожили десятки российских боевых самолетов на аэродромах в тылу врага. Дроны, которыми управляли за тысячи километров, поразили стратегические бомбардировщики, которые являются частью ядерной триады, отметили аналитики.

Российский Су-30 стал мишенью дронов ГУР

Бойцы ГУР МО Украины 2 мая прошлого года впервые в истории сбили реактивный истребитель с морского надводного дрона Magura V7. Впоследствии было подтверждено уничтожение сразу двух российских Су-30.

Аналитики объяснили, что для этого морские дроны были оснащены ракетами для ближнего боя AIM-9 класса "воздух-воздух".

