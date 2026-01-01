Уперше за війну: які унікальні операції у 2025 році здійснили Сили оборони України

Сили оборони України у 2025 році провели низку операцій, які стали першими у війні Росії проти України. Йдеться про удари морськими та повітряними дронами по стратегічній авіації, а також по флоту ворога.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Удар СБУ по "Варшавянке"

Першою аналітики назвали операцію Служби безпеки України 15 грудня. Тоді разом із ВМСУ було завдано удару підводним дроном Sub Sea Baby по російському підводному човну проєкту 636.3 "Варшавянка". Удар по субмарині Чорноморського флоту Росії стався в бухті Новоросійська.

Із супутникових знімків стало відомо про ураження, часткове затоплення та виведення човна з ладу. Найімовірніше, йдеться про підводний човен Б-271 "Колпино", повідомили аналітики. У результаті операції кількість боєздатних "Варшавянок" у Чорному морі скоротилася з чотирьох до двох.

Ураження "Буян-М" дронами ГУР

Уночі 28 серпня ГУР МО України вперше в історії успішно вдарило по російському кораблю у відкритому морі за допомогою далекобійного дрона-камікадзе. Під прицілом в Азовському морі опинився малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М".

Особливість цієї атаки та її відмінність від ураження дронами кораблів, які перебувають у бухті, полягає в тому, що мова йде про атаку рухомого об'єкта з активованими засобами оборони,

– йдеться в матеріалі.

Історична спецоперація "Павутина"

Нагадаємо, що СБУ провела унікальну операцію "Павутина" 1 червня 2025 року. Під час неї безпілотники знищили десятки російських бойових літаків на аеродромах в тилу ворога. Дрони, якими керували за тисячі кілометрів, уразили стратегічні бомбардувальники, які є частиною ядерної тріади, зазначили аналітики.

Російський Су-30 став мішенню дронів ГУР

Бійці ГУР МО України 2 травня минулого року вперше в історії збили реактивний винищувач із морського надводного дрона Magura V7. Згодом було підтверджено знищення одразу двох російських Су-30.

Аналітики пояснили, що для цього морські дрони були оснащені ракетами для ближнього бою AIM-9 класу "повітря-повітря".

