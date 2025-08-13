Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о деталях операции "Паутина". В частности, он поделился, почему этой операции дали именно такое название.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Мы-Украина", информирует 24 Канал.

Смотрите также "Искандеры" прилетали в командный пункт конкретно на мой приезд, – Малыш о покушениях на себя

Почему спецоперация "Паутина" имеет такое название?

Спецоперация "Паутина" – это уникальная, многоэтапная операция, которую СБУ провела 1 июня этого года. Тогда СБУ с помощью дронов одновременно ударила по ряду российских аэродромов.

Василий Малюк рассказал, откуда же появилось название этой исторической операции.

Собственно, когда еще в начале как такого названия оперативного замысла не было, но мы уже его выращивали, я со своим собратом у себя в кабинете на блокноте от Челябинска мы рисовали определенные логистические ниточки к соответствующим аэродромам. Это и "Оленья", и "Дягилево", и "Иваново", и "Белая",

– рассказал Малюк.

Председатель СБУ также отметил, что россияне Белая называют, а "мы называем именно "БелАя", с первого дня замысла и дальнейшей разработки и реализации – такое название у нас".

И когда мы это рисовали, то оно, по сути, выглядело как паутина,

– рассказал он.

Генерал-лейтенант отметил, что любая операция в любом случае предусматривает соответствующую предварительную визуализацию того, как это будет выглядеть.

"Оно должно быть так на бумаге, в голове, в понимании оперативных сотрудников задействованных. И так оно сложилось, поэтому мы приняли такое решение и назвали так операцию. Я думаю, что не прогадали", – сказал он.