Историческая спецоперация "Паутина": глава СБУ объяснил, почему такое название
- СБУ 1 июня провела уникальную спецоперацию по поражению нескольких военных аэродромов России.
- Василий Малюк объяснил название операции "Паутина".
Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о деталях операции "Паутина". В частности, он поделился, почему этой операции дали именно такое название.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Мы-Украина", информирует 24 Канал.
Почему спецоперация "Паутина" имеет такое название?
Спецоперация "Паутина" – это уникальная, многоэтапная операция, которую СБУ провела 1 июня этого года. Тогда СБУ с помощью дронов одновременно ударила по ряду российских аэродромов.
Василий Малюк рассказал, откуда же появилось название этой исторической операции.
Собственно, когда еще в начале как такого названия оперативного замысла не было, но мы уже его выращивали, я со своим собратом у себя в кабинете на блокноте от Челябинска мы рисовали определенные логистические ниточки к соответствующим аэродромам. Это и "Оленья", и "Дягилево", и "Иваново", и "Белая",
– рассказал Малюк.
Председатель СБУ также отметил, что россияне Белая называют, а "мы называем именно "БелАя", с первого дня замысла и дальнейшей разработки и реализации – такое название у нас".
И когда мы это рисовали, то оно, по сути, выглядело как паутина,
– рассказал он.
Генерал-лейтенант отметил, что любая операция в любом случае предусматривает соответствующую предварительную визуализацию того, как это будет выглядеть.
"Оно должно быть так на бумаге, в голове, в понимании оперативных сотрудников задействованных. И так оно сложилось, поэтому мы приняли такое решение и назвали так операцию. Я думаю, что не прогадали", – сказал он.