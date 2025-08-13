Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про деталі операції "Павутина". Зокрема, він поділився, чому цій операції дали саме таку назву.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".

Чому спецоперація "Павутина" має таку назву?

Спецоперація "Павутина" – це унікальна, багатоетапна операція, яку СБУ провела 1 червня цього року. Тоді СБУ за допомогою дронів одночасно вдарила по низці російських аеродромів.

Василь Малюк розповів, звідки ж з'явилась назва цієї історичної операції.

Власне, коли ще на початках як такої назви оперативного задуму не було, але ми вже його вирощували, я зі своїм побратимом у себе в кабінеті на блокноті від Челябінська ми малювали певні логістичні ниточки до відповідних аеродромів. Це і "Оленья", і "Дягілєво", і "Іваново", і "Бєлая",

– розповів Малюк.

Голова СБУ також зауважив, що росіяни БЄлая називають, а "ми називаємо саме "БєлАя", з першого дня задуму і подальшої розробки і реалізації – така назва у нас".

І коли ми це малювали, то воно, по суті, виглядало як павутина,

– розповів він.

Генерал-лейтенант зазначив, що будь-яка операція в будь-якому випадку передбачає відповідну попередню візуалізацію того, як це буде виглядати.

"Воно має бути так на папері, в голові, в розумінні оперативних співробітників задіяних. І так воно склалось, тому ми прийняли таке рішення і назвали так операцію. Я думаю, що не прогадали", – сказав він.