Історична спецоперація "Павутина": очільник СБУ пояснив, чому така назва
- СБУ 1 червня провела унікальну спецоперацію з ураження кількох військових аеродромів Росії.
- Василь Малюк пояснив назву операції "Павутина".
Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про деталі операції "Павутина". Зокрема, він поділився, чому цій операції дали саме таку назву.
Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна", інформує 24 Канал.
Чому спецоперація "Павутина" має таку назву?
Спецоперація "Павутина" – це унікальна, багатоетапна операція, яку СБУ провела 1 червня цього року. Тоді СБУ за допомогою дронів одночасно вдарила по низці російських аеродромів.
Василь Малюк розповів, звідки ж з'явилась назва цієї історичної операції.
Власне, коли ще на початках як такої назви оперативного задуму не було, але ми вже його вирощували, я зі своїм побратимом у себе в кабінеті на блокноті від Челябінська ми малювали певні логістичні ниточки до відповідних аеродромів. Це і "Оленья", і "Дягілєво", і "Іваново", і "Бєлая",
– розповів Малюк.
Голова СБУ також зауважив, що росіяни БЄлая називають, а "ми називаємо саме "БєлАя", з першого дня задуму і подальшої розробки і реалізації – така назва у нас".
І коли ми це малювали, то воно, по суті, виглядало як павутина,
– розповів він.
Генерал-лейтенант зазначив, що будь-яка операція в будь-якому випадку передбачає відповідну попередню візуалізацію того, як це буде виглядати.
"Воно має бути так на папері, в голові, в розумінні оперативних співробітників задіяних. І так воно склалось, тому ми прийняли таке рішення і назвали так операцію. Я думаю, що не прогадали", – сказав він.