США эвакуировали из Афганистана 34 детей, оставшихся без родителей
Источник:ABC News
Во время эвакуации из Кабула некоторые афганцы передавали иностранным военным своих детей, не имея возможности эвакуироваться самостоятельно. Таким образом США эвакуировали без родителей 34 детей.
Об эвакуации 34 детей без сопровождения взрослых сообщил представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США.
К слову Байдена предупредили об угрозе нового теракта в Кабуле в течение следующих суток
Судьба 34 детей
Всех эвакуированных детей передали отделу по расселению беженцев соответствующего министерства, поскольку они остались без родителей.
По словам представителя правительства, некоторые из них путешествовали со взрослыми и были унифицированы "на месте".
Сейчас в США работают над обработкой данных о детях и о том, чтобы разместить их в приютах с лицензированными медицинскими работниками, которые смогут предоставлять услуги в соответствии с языковых и культурных особенностей детей.
Подробнее об эвакуации из Афганистана
- Она началась после того, как боевики "Талибана" начали захватывать афганскую столицу Кабул. Это стало следствием вывода войск США и НАТО из Афганистана.
- Украина за это время успела эвакуировать более 600 человек. Большинство из них – украинские граждане и их родственники. Были также и граждане стран-партнеров, а также афганские активисты и журналисты.
- Во время эвакуационных мероприятий погибли десятки людей. Некоторые из них в давке на афганском аэропорту, другие – в отчаянии цеплялись за самолеты и разбивались, когда те взлетали.
- Наиболее кровавым днем стало 26 августа. Тогда в аэропорту Кабула себя подорвал террорист-смертник. В результате взрыва погибли более 200 человек. Среди них – афганцы, американские военные и граждане стран Европы.
- Впоследствии американский Пентагон объявил о ликвидации организатора кровавого теракта.