США евакуювали з Афганістану 34 дітей, які залишились без батьків

Під час евакуації з Кабула деякі афганці передавали іноземним військовим своїх дітей, не маючи змоги евакуюватися самотужки. Таким чином США евакуювали без батьків 34 дітей.

Про евакуацію 34 дітей без супроводу дорослих повідомив представник Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США.

До слова Байдена попередили про загрозу нового теракту в Кабулі протягом наступних діб

Доля 34 дітей

Усіх евакуйованих дітей передали відділу по розселенню біженців відповідного міністерства, оскільки вони залишилися без батьків.

За словами представника уряду, деякі з них подорожували з дорослими та були уніфіковані "на місці".

Зараз у США працюють над обробкою даних про малюків і над тим, аби розмістити їх в притулках з ліцензованими медичними працівниками, які зможуть надавати послуги відповідно до мовних і культурних особливостей дітей.

Детальніше про евакуацію з Афганістану