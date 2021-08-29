США евакуювали з Афганістану 34 дітей, які залишились без батьків
Джерело:ABC News
Під час евакуації з Кабула деякі афганці передавали іноземним військовим своїх дітей, не маючи змоги евакуюватися самотужки. Таким чином США евакуювали без батьків 34 дітей.
Про евакуацію 34 дітей без супроводу дорослих повідомив представник Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США.
До слова Байдена попередили про загрозу нового теракту в Кабулі протягом наступних діб
Доля 34 дітей
Усіх евакуйованих дітей передали відділу по розселенню біженців відповідного міністерства, оскільки вони залишилися без батьків.
За словами представника уряду, деякі з них подорожували з дорослими та були уніфіковані "на місці".
Зараз у США працюють над обробкою даних про малюків і над тим, аби розмістити їх в притулках з ліцензованими медичними працівниками, які зможуть надавати послуги відповідно до мовних і культурних особливостей дітей.
Детальніше про евакуацію з Афганістану
- Вона розпочалась після того, як бойовики "Талібану" почали захоплювати афганську столицю Кабул. Це стало наслідком виведення військ США й НАТО з Афганістану.
- Україна за цей час встигла евакуювати понад 600 людей. Більшість з них – українські громадяни та їхні родичі. Та були також і громадяни країн-партнерів, а також афганські активісти та журналісти.
- Під час евакуаційних заходів загинули десятки людей. Дехто з них у тисняві на афганському летовищі, інші – у відчаї чіплялися за літаки й розбивалися, коли ті злітали.
- Найбільш кривавим днем стало 26 серпня. Тоді в аеропорту Кабула себе підірвав терорист-смертник. Внаслідок вибуху загинули понад 200 людей. Серед них – афганці, американські військові та громадяни країн Європи.
- Згодом американський Пентагон оголосив про ліквідацію організатора кривавого теракту.