Байден зазначив, що зустрівся з командою національної безпеки у Вашингтоні та польовими командирами. Його офіційну заяву опублікували на сайті Білого Дому.
Між тим США почали виводити військових із аеропорту Кабула
Теракт у наступні 24 – 36 годин
Ситуація на місцях, йдеться у зверненні Байдена, залишається надзвичайно небезпечною, а загроза терористичних нападів на аеропорт залишається високою.
Наші командири повідомили мені, що наступ найімовірніше відбудеться у найближчі 24 – 36 годин. Я наказав їм вжити всіх можливих заходів для пріоритетності захисту сил і забезпечив, щоб у них були всі повноваження, ресурси та плани для захисту наших чоловіків і жінок на місцях,
– написав Байден.
Він додав, що, незважаючи на небезпечну ситуацію в Кабулі, США продовжують евакуацію мирних жителів. Протягом 27 серпня США евакуювали 6800 людей, включаючи сотні американців. У Білому Домі і після повного відходу військ США планують допомагати тим, хто хоче залишити Афганістан.
"Удар не був останнім"
З іншого боку спецслужби працюють на іншому фронті – пошук і ліквідація терористів, відповідальних за теракт 26 серпня. Щодо ліквідованих ватажків "Ісламської держави", Байден відзначив – це не останній удар.
Я сказав, що ми будемо переслідувати групу, відповідальну за напад на наші війська і ні в чому не винних мирних жителів у Кабулі, і ми це зробили. Цей удар був не останнім,
– йдеться у зверненні.
Вибух в аеропорті Кабула: як це було
Теракт у Кабулі: що відомо
- 26 серпня в аеропорту Кабула прогримів вибух. Його спричинив терорист-смертник, який стояв у натовпі.
- Відповідальність за теракт взяла на себе "ІДІЛ-К", яка є самопроголошеною філією "Ісламської держави".
- У Пентагоні 28 серпня заявили, що вже ліквідували двох організаторів теракту.
- Кількість загиблих через теракт за попередніми підрахунками становить понад 170 осіб.
- Внаслідок тракту в аеропорту Кабула загинули 13 військових США: 11 морпіхів, 1 сержант ВМС і сержант штабу.