Россия провоцирует США и Европу: какой реакции от Запада следует ждать

Россия провоцирует США и Европу, сохраняя возможность торговать, обходить санкции и готовиться к новым переговорам. В Вашингтоне звучат заявления о давлении на Москву, но реальные шаги пока выглядят ограниченными.

Эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 Канала рассказал, к какой реакции Запада могут привести такие действия России. Он отметил, что американские власти сейчас больше думают о создании условий для переговоров с Владимиром Путиным, чем о действительно жестких санкциях.

Почему США не усиливают давление на Россию?

Александр Краев напомнил, что Дональд Трамп любит сравнивать себя с Рональдом Рейганом и другими американскими лидерами, которые действовали жестко в отношении соперников. В такой логике Соединенные Штаты должны вводить новые пошлины, усиливать санкции, ограничивать возможности Китая и стран Центральной Азии торговать с Россией и перекрывать ей финансовые и ресурсные рынки. Зато сейчас Вашингтон в основном ограничивается заявлениями.

Всего этого не делают, мы только слышим угрозы санкциями, угрозы угрозами угрозами угрозами,

– сказал он.

Он добавил, что в новом военном бюджете США на оборону Украины уже закладывают значительно меньшие суммы, чем раньше, а законопроект Грэма и Блюменталя и другие инициативы пока больше похожи на политические сигналы. Краев вспомнил сенатские слушания, на которых Марко Рубио не смог прямо ответить, является ли Владимир Путин военным преступником, чтобы не закрывать возможность переговоров.

А как мы можем назвать военным преступником того, с кем хотим вести продуктивные переговоры?

– прозвучало на слушаниях.

По его мнению, по меньшей мере до конца этого года и, возможно, в начале 2026-го Белый дом не пойдет на резкие шаги против России. Сейчас там думают не об усилении давления, а о том, как посадить стороны за стол, объявить прекращение огня и уложиться в сроки, которые дают Трампу шанс податься на Нобелевскую премию мира.

