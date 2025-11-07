Показательный жест Трампа: экс-глава МИД проанализировал визит постпреда США при НАТО в Киев

Встреча постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера с президентом Зеленским и министром обороны Шмыгалем демонстрирует возвращение Вашингтона к активной роли в Альянсе после предыдущих заявлений Трампа о возможном выходе.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил 24 Каналу, что хотя Уитакер не является чиновником высокого ранга, активизация контактов на всех уровнях свидетельствует об укреплении сети взаимодействия между Украиной и США. А это позволяет обсуждать актуальные проблемы и согласовывать позиции с американской стороной.

Почему встреча Зеленского с Уитакером важна?

Поскольку у Украины сейчас особые отношения с Дональдом Трампом и его окружением, украинской власти приходится идти на нетрадиционные варианты.

Если говорить откровенно, он не является высокопоставленным чиновником высокого ранга. Обычно президент принимает лиц значительно более высокого статуса, максимум это уровень министра иностранных дел, и то не всегда. Но для самого Витакера это, бесспорно, честь – возможность встретиться с президентом независимого государства,

– подчеркнул Огрызко.

Уитакер известен своими громкими заявлениями, которые часто цитируют СМИ – о возможной передаче Украине ракет Tomahawk или новых санкциях против России.

Действительно ли Трамп меняет отношение к НАТО?

Относительно цели его визита экс-министр предполагает, что вариантов может быть несколько:

передать позицию администрации Трампа;

выяснить настроения Киева;

подготовить будущий диалог между Трампом и Зеленским.

"Однако стоит помнить, что Уитакер является постоянным представителем США при НАТО – военно-политической структуре, которая оперирует не только дипломатией, но и конкретными практическими действиями. Для меня этот визит означает, что в рамках НАТО продолжается серьезная работа по согласованию позиций, о которых уже говорилось ранее", – подчеркнул Огрызко.

Экс-министр напомнил, что ранее Трамп заявлял о намерении США выйти из НАТО, называя Альянс ненужным.

Однако сейчас ситуация изменилась – назначения новых должностных лиц и активная дипломатия демонстрируют, что Вашингтон вернулся в НАТО и готов играть в организации серьезную роль.

Я думаю, что главная цель – согласовать вещи, которые мы уже обсуждали с европейскими партнерами, и синхронизировать то, что Украина может получить от США через партнеров по НАТО. Трамп декларирует: "Я за мир", но в то же время готов поставлять оружие Украине через европейцев. Что ж, это хорошо,

– подытожил Огрызко.

Что известно о сотрудничестве Украины в НАТО?