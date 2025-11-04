Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил в своем посте, что мир, достигнутый благодаря усилиям Трампа, является единственным возможным путем, сообщает 24 Канал.

Читайте также Возможность удара вглубь может изменить расчеты Путина, – посол США при НАТО о Tomahawk

Что известно о визите Уитакера в Украину?

Мэтью Уитакер совершил свой первый визит в Киев, во время которого он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Дипломат отметил, что во время разговора высказал мнение о необходимости скорейшего завершения этой войны.

Я выразил мнение, что эта бессмысленная война должна закончиться и что мир, достигнут благодаря усилиям президента Трампа, является единственным возможным путем вперед,

– подчеркнул Уитакер.

Рад видеть украинского президента @ZelenskyyUa снова – на этот раз в Киеве . Я передал, что эта бессмысленная война должна закончиться, и что мир – во главе с усилиями президента Трампа – является единственным жизнеспособным путем вперед. pic.twitter.com/pzeR0Ycw4b - Посол США в НАТО (@USAmbNATO) 4 ноября, 2025

В рамках визита делегация НАТО во главе с послом также провела встречу с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем. Обсуждали дальнейшее сотрудничество и поддержку Украины в сфере безопасности.

Ранее Витакер заявлял, что до конца 2025 года инициатива PURL, которая направлена на закупку американского оружия для Украины, может привлечь еще около двух миллиардов долларов. Он также добавил, что Дональд Трамп и в дальнейшем будет следить за соблюдением санкций против России, введенных его администрацией.

Что известно об инициативе PURL и как она выполняется?