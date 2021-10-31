В США праздник Хэллоуин завершился стрельбой: есть жертвы и много раненых
31 октября 2021 , 17:48Читати новину українською
Источник:CBS
В американском городе Сакраменто, расположенном в Калифорнии, неизвестные во время празднования Хэллоуина устроили стрельбу. В результате инцидента два человека погибли и пятеро получили ранения.
Стрельба на Хэллоуин
Злоумышленники открыли огонь в одном из банкетных залов, где организовали экзотический балл. В этот момент в помещение находились от 350 до 400 человек.
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Стрельба произошла около 01:00 ночи и длилась несколько минут. Пока подозреваемых задержать не удалось, а их мотивы остаются неизвестными.
Американские милиционеры продолжают расследовать все детали инцидента.
Стрельбы в США: коротко
- В штате Алабама в США, 16 октября во время футбольного матча средней школы произошла стрельба. Это произошло в последние минуты матча не на самом стадионе, а на западной рампе при выходе. Ранения получили не менее 4 человек.
- В одном из баров Хьюстона в Техасе 16 октября произошла стрельба во время ареста. В результате инцидента один правоохранитель погиб, еще двое – получили огнестрельные ранения. Об этом сообщил заместитель начальника полиции города Джеймс Джонс.
- В супермаркете города Боулдер в штате Колорадо в США произошла трагедия. Вооруженный автоматической винтовкой мужчина убил 10 человек.