У США святування Геловіну завершилося стріляниною: є жертви та багато поранених
31 жовтня 2021 , 17:48
Джерело:CBS
В американському місті Сакраменто, що у Каліфорнії, невідомі під час святкування Геловіну влаштували стрілянину. Внаслідок інциденту двоє людей загинули та п'ятеро зазнали поранень.
Стрілянина на Геловін
Зловмисники відкрили вогонь в одному з банкетних залів, де організували екзотичний бал. У цей момент в приміщення перебували від 350 до 400 осіб.
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Стрілянина трапилася близько 01:00 ночі та тривала декілька хвилин. Наразі підозрюваних затримати не вдалося, а їхні мотиви залишаються невідомими.
Американські правоохоронці продовжують розслідувати всі деталі інциденту.
Стрілянини у США: коротко
- У штаті Алабама, що у США, 16 жовтня під час футбольного матчу середньої школи відбулась стрілянина. Це трапилось в останні хвилини матчу не на самому стадіоні, а на західній рампі при виході. Поранення отримали щонайменше 4 людей.
- В одному з барів Г'юстона, що у Техасі, 16 жовтня сталася стрілянина під час арешту. Внаслідок інциденту один правоохоронець загинув, ще двоє – зазнали вогнепальних поранень. Про це повідомив заступник начальника поліції міста Джеймс Джонс.
- У супермаркеті міста Боулдер у штаті Колорадо, що в США, сталася трагедія. Озброєний автоматичною гвинтівкою чоловік убив 10 людей.