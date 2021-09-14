В Университете штата Канзас, что в США, люди вышли на протест. Это случилось после изнасилования студента членом студенческого братства.

Сотни людей собрались у дома братства в городе Лоренс. Они требовали ареста подозреваемого.

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Люди в Штатах вышли на акцию протеста: они требуют арестовать подозреваемого

В США вспыхнули протесты после изнасилования студента членом студенческого братства. Речь идет о вероятном насилии, которое совершил член братства Фи Каппа Пси.

Во время протеста возле людей находилась полиция. Люди требовали, чтобы подозреваемого в преступлении арестовали. Кроме того, протестующие предположили, что жертву на вечеринке "накачали" наркотиками и алкоголем.

В Университете Канзаса люди вышли на протест: смотрите видео

Кстати, в братстве заявили, что знают об обвинениях и будут сотрудничать с правоохранителями, чтобы расследовать дело. Речь идет об изнасиловании, которое случилось в ночь на субботу, 11 сентября.

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