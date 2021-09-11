Тревогу забила мама пропавшей девочки. Правоохранители начали поиск автомобиля, в который ребенок сел накануне.

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Мужчина был ранее судим

Автомобиль нашли в соседнем селе. Около 7 утра патрульные начали преследовать его, однако злоумышленник решил остановиться у водоема и спрятаться в камышах.

Пока часть правоохранителей занималась поисками беглеца, другие обнаружили в автомобиле 12-летнего девочку, которая рассказала, что бабушкин сожитель ее изнасиловал.

Вскоре мужчину задержали. Он во всем признался. Как выяснилось, у него в прошлом уже были проблемы с законом из-за сексуальных преступлений.

Последние случаи изнасилования в Украине:

  • В Сумах двое иностранных студентов изнасиловали украинскую студентку. Злоумышленников задержали.
  • В Винницкой области 56-летний мужчина похитил 11-летнюю девочку, которую пытался споить и изнасиловать. Правоохранителям удалось предотвратить преступление.
  • В Киеве 39-летний мужчина изнасиловал 24-летнюю девушку, с которой познакомился в интернете. После он ее ограбил и убежал. Полиция его задержала.