Тревогу забила мама пропавшей девочки. Правоохранители начали поиск автомобиля, в который ребенок сел накануне.

Обратите внимание Секс-скандал с Талашко: бывшая абитуриентка заявила, что преподаватель изнасиловал ее в 17 лет

Мужчина был ранее судим

Автомобиль нашли в соседнем селе. Около 7 утра патрульные начали преследовать его, однако злоумышленник решил остановиться у водоема и спрятаться в камышах.

Пока часть правоохранителей занималась поисками беглеца, другие обнаружили в автомобиле 12-летнего девочку, которая рассказала, что бабушкин сожитель ее изнасиловал.

Вскоре мужчину задержали. Он во всем признался. Как выяснилось, у него в прошлом уже были проблемы с законом из-за сексуальных преступлений.

Обратите внимание! За изнасилование несовершеннолетней 51-летнему злоумышленнику грозит заключение сроком от 7 до 12 лет.

Последние случаи изнасилования в Украине: