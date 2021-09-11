На сполох забила мама зниклої дівчинки. Правоохоронці почали пошук авто, у яке дитина сіла напередодні.
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Чоловік був раніше судимим
Автомобіль знайшли у сусідньому селі. Близько 7 ранку патрульні почали переслідувати його, однак зловмисник вирішив зупинитися біля водойми та сховатися в очереті.
Поки частина правоохоронців займалася пошуками втікача, інші виявили в автомобілі 12-річну дитину, яка розповіла, що бабусин співмешканець її зґвалтував.
Невдовзі чоловіка затримали. Він у всьому зізнався. Як з'ясувалося, у нього в минулому вже були проблеми із законом через сексуальні злочини.
Останні випадки зґвалтування в Україні:
- У Сумах двоє іноземних студентів зґвалтували українську студентку. Зловмисників затримали.
- На Вінниччині 56-річний чоловік викрав 11-річну дівчинку, яку намагався споїти та зґвалтувати. правоохоронцям вдалося запобігти злочину.
- У Києві 39-річний чоловік зґвалтував 24-річну дівчину, з якою познайомився в інтернеті. Опісля він її пограбував і втік. Поліція його затримала.