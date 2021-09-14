В університеті штату Канзас, що у США, люди вийшли на протест. Це трапилось після зґвалтування студента членом студентського братства.

Сотні людей зібрались біля будинку братства у місті Лоренс. Вони вимагали арешту підозрюваного.

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Люди у Штатах вийшли на акцію протесту: вони вимагають арештувати підозрюваного

У США спалахнули протести після зґвалтування студента членом студентського братства. Мовиться про ймовірне насильство, яке здійснив член братства Фі Каппа Псі.

Під час протесту біля людей перебувала поліція. Люди вимагали, щоб підозрюваного у злочині арештували. Окрім того, протестувальники припустили, що жертву на вечірці "накачали" наркотиками та алкоголем.

В університеті Канзасу люди вийшли на протест: дивіться відео

До речі, у братстві заявили, що знають про звинувачення та співпрацюватимуть з правоохоронцями, щоб розслідувати справу. Мовиться про зґвалтування, яке трапилось у ніч на суботу, 11 вересня.

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