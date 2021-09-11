Ця акція фактично стала поштовхом до заборони вуличних протестів в країні. Про свої наміри офіційно оголосило міністерство внутрішніх справ в уряді під управлінням "Талібану". Учасників і організаторів протестів каратимуть.

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Після цього обмеження для жінок лише посилились – вони не зможуть займатись спортом, зокрема крикетом. На думку радикальних ісламістів, під час гри оголюються частини тіла.

На пресконференції "Талібан" заявили, що жінкам потрібно буде носити паранджу, водночас вони зможуть навчатися і працювати. Як зауважила голова громадської організації "Центр – розвиток демократії" Елла Ламах, зараз повторюється практика, яка діяла, коли "Талібан" правив країною з 1996 до 2001 року.

Бачення у кожного лідера в Афганістані своє. І це ще залежить не тільки від загального бачення, а й усвідомлення, що робиться у головах людей, які сидять не тільки у столиці, а ще й у маленьких містах і селах,

– пояснила вона.

Стереотипи щодо жінок можуть тлумачити згідно зі своїми знаннями, розуміннями і свого бачення світу законів шаріату. Тобто правила різнитимуться залежно від менталітету керманичів на місцях. Якщо у столиці будуть менші заборони, то у маленьких містах буде навпаки.

За словами заступника директора "Центру близькосхідних досліджень" Сергія Данілова, таліби керуються ісламським правом та пуштунським правом. Племена пуштунів інтерпретують шаріат так, що існує, зокрема, заборона музики.

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Жінки в Афганістані не зможуть захистити себе

Експерти з гендерних питань трактують період, який наступив у "Талібані", для жінок, як повернення у пітьму або відкатом на 20 років назад. Найгірше те, що вони не зможуть нікуди поскаржитись, щоб захистити себе.

Мовиться і про збільшення зґвалтувань, і обмеження у правах та фінансовій незалежності, і про повне підпорядкування чоловікам. Це спричинить також зріст рівня бідності.

В Афганістані зросте рівень насильства

Експерти переконані, що насильство з боку поліції, бійців "Талібану" – зростатиме. Як резюмував директор "Центру близькосхідних досліджень" Ігор Семиволос, таліби не будуть влазити в будинки, але в публічній сфері вони робитимуть максимум того, щоб була демонстрація лояльності.

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Більші забори та покарання за їхнє порушення провокуватиме місцевих жителів до втечі з Афганістану. У кращому випадку прогнозують кілька сотень тисяч емігрантів, у гіршому – кілька мільйонів.