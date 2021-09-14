Ограду уберут, если все будет хорошо. Об этом заявил начальник полиции Капитолия Том Менгер.

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Полиция готовится к возможным беспорядкам

Новая ограда будет меньше, чем предыдущая. Она не будет препятствовать движению транспорта.

Мы хотим заверить всех, что это временные меры для обеспечения безопасности каждого,

– сказал Менгер.

Однако правоохранители готовятся к вероятным столкновениям и беспорядкам. Предполагают, что некоторые протестующие могут быть вооруженными. Дело в том, что в сети заметили насильственную риторику вокруг этого события.

Менгер проинформировал ведущих лидеров Конгресса о подготовке к митингу. Акцию якобы организует бывший сотрудник компании Дональда Трампа в поддержку заключенных в результате штурма Капитолия 6 января. К слову, накануне акции обещают брифинг для журналистов.

Что известно о предыдущем штурме Капитолия

Сторонники Трампа 6 января 2021 года штурмовали Капитолий. Тогда там проходило заседание Сената, где Джо Байдена должны были объявить победителем президентских выборов.

Трамп призвал людей бороться за его победу, поэтому политика обвинили в подстрекательстве населения к мятежу.

Заседание пришлось прервать, а людей оперативно эвакуировали из здания.

Всего жертвами штурма стали 5 человек: 4 сторонников Трампа и 1 полицейский. Однако позже еще 4 правоохранителя, участвовавших в подавлении беспорядков, покончили с собой.

В июле огласили первый приговор человеку, участвовавшему в штурме. Пол Ходжкинс 8 месяцев должен пробыть в тюрьме.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала