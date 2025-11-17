Стало известно, кто "Профессор" на пленках НАБУ: это не Галущенко

На аудиозаписях, которые выложили НАБУ о коррупции в сфере энергетики, есть фигурант под псевдонимом "Профессор". Ранее говорилось, что это может быть Герман Галущенко, но оказалось, что это не так.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию из зала суда.

Кто "Профессор" с "пленок Миндича"?

17 ноября продолжается избрание меры пресечения бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову. Прокурор во время зачитывания материалов сказал, что "Профессор" с аудио – это жена Чернышова – Светлана.

СМИ ранее писали, что Светлана Чернышова по просьбе мужа могла передавать средства, полученные незаконным путем. Теперь это подтвердила сторона обвинения.

В частности, Светлана Чернышова встречалась с Александром Цукерманом в частном медицинском учреждении, который принадлежит Цукерману. А связывалась с ним из салона красоты.

Определенные детали по делу обсуждали через WhatsApp. Звонки там защищены сквозным шифрованием, чтобы информацию нельзя было перехватить. Это, по мнению прокурора, свидетельствует, что участники преступной схемы понимали, что они делают, и хотели скрыть свои действия. Данные о некоторых звонках удаляли.

В одном из разговоров Чернышов и Цукерман говорят так:

– Она заедет. Профессор.

– Профессор?

– Да, кандидат наук.

Также Цукерман напомнил случай, когда Чернышов в разговоре с врачом вспомнил, мол, его иногда тоже возит профессор, намекая на жену.

Кроме этого, Светлану Чернышову на "пленках НАБУ" упоминают по имени.

То есть "Профессор" на пленках – это Светлана Чернышова, а не Герман Галущенко.

Где работает Светлана Чернышова и что говорят в университете?

Светлана Чернышова – доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков исторического и философского факультетов Учебно-научного института филологии.



Жена Алексея Чернышова работает в университете и является профессором / Скриншот 24 Канала

Она работает в так называемом "желтом" корпусе – и следователи думают, что именно там она могла скрывать документы, касающиеся строительства четырех элитных имений в поселке Козин под Киевом.

В университете, КНУ имени Шевченко, говорят, что обысков не было.

Официально подтверждаю: никаких обысков или следственных действий в университете не было. Это легко проверить. Учебное заведение не имеет никакого отношения к криминальным или политическим сюжетам, в которые его пытаются втянуть,

– отметил ректор университета Владимир Бугров.

Сейчас Светлана Чернышова не имеет статуса подозреваемой по делу.

Почему говорили, что "Профессор" – это Галущенко?

С 1 сентября 2012 года Герман Галущенко является доцентом кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

10 ноября источники "РБК-Украина" назвали Галущенко "Профессором" на пленках.

"Экс-министр Галущенко имел сразу два псевдонима – "Сигизмунд" для общения с Цукерманом, и "Профессор" в общении с Миронюком и Басовым", – указывают в BBC.

12 ноября прокурор по делу "Мидас" о коррупции в энергетике сказал, что Галущенко фигурирует на пленках как "Сигизмунд".

Что будет с Чернышовым?

На момент публикации новости продолжается избрание ему меры пресечения. Обвинение просит об аресте с возможностью залога в 55 миллионов гривен.

Судя по сообщениям прокурора, у Светланы Чернышовой изъят мобильный телефон.