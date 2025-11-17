Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию из зала суда.
Кто "Профессор" с "пленок Миндича"?
17 ноября продолжается избрание меры пресечения бывшему вице-премьеру Алексею Чернышеву. Прокурор во время зачитывания материалов сказал, что "Профессор" с аудио – это жена Чернышова Светлана.
СМИ ранее писали, что Светлана Чернышова по просьбе мужа могла передавать средства, полученные незаконным путем. Теперь это подтвердила сторона обвинения.
В частности, Светлана Чернышова встречалась с Александром Цукерманом в частном салоне красоты, который принадлежит Цукерману.
Определенные детали по делу Чернышов с женой обсуждали через WhatsApp. Звонки там защищены сквозным шифрованием, чтобы информацию нельзя было перехватить. Это, по мнению прокурора, свидетельствует, что участники преступной схемы понимали, что они делают, и хотели скрыть свои действия. Данные о некоторых звонках удаляли.
В одном из разговоров Чернышов и Цукерман говорят так:
– Она заедет. Профессор.
– Профессор?
– Да, кандидат наук.
Также Цукерман напомнил случай, когда Чернышов в разговоре с врачом вспомнил, мол, его иногда тоже возит профессор, намекая на жену.
Кроме этого, Светлану Чернышеву на "пленках НАБУ" вспоминают по имени.
То есть "Профессор" на пленках – это Светлана Чернышева, а не Герман Галущенко.
Где работает Светлана Чернышева и что говорят в университете?
Светлана Чернышова – доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков исторического и философского факультетов Учебно-научного института филологии.
Жена Алексея Чернышова работает в университете и является профессором / Скриншот 24 Канала
Она работает в так называемом "желтом" корпусе – и следователи думают, что именно там она могла скрывать документы, касающиеся строительства четырех элитных имений в поселке Козин под Киевом.
В университете, КНУ имени Шевченко, говорят, что обысков не было.
Официально подтверждаю: никаких обысков или следственных действий в университете не было. Это легко проверить. Учебное заведение не имеет никакого отношения к криминальным или политическим сюжетам, в которые его пытаются втянуть,
– отметил ректор университета Владимир Бугров.
Сейчас Светлана Чернышева не имеет статуса подозреваемой по делу.