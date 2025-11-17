Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію із зали суду.

17 листопада триває обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем'єру Олексію Чернишову. Прокурор під час зачитування матеріалів сказав, що "Професор" з аудіо – це дружина Чернишова Світлана.

ЗМІ раніше писали, що Світлана Чернишова на прохання чоловіка могла передавати кошти, отримані незаконним шляхом. Тепер це підтвердила сторона звинувачення.

Зокрема, Світлана Чернишова зустрічалася з Олександром Цукерманом у приватному медичному закладі, який належить Цукерману. А зв'язувалася з ним із салону краси.

Певні деталі щодо справи обговорювали через WhatsApp. Дзвінки там захищені наскрізним шифруванням, щоб інформацію не можна було перехопити. Це, на думку прокурора, свідчить, що учасники злочинної схеми розуміли, що вони роблять, і хотіли приховати свої дії. Дані про деякі дзвінки видаляли.

В одній з розмов Чернишов і Цукерман говорять так:

– Вона заїде. Професор.

– Професор?

– Так, кандидат наук.

Також Цукерман нагадав випадок, коли Чернишов у розмові з лікарем згадав, мовляв, його іноді теж возить професор, натякаючи на дружину.

Окрім цього, Світлану Чернишову на "плівках НАБУ" згадують на ім'я.

Тобто "Професор" на плівках – це Світлана Чернишова, а не Герман Галущенко.

Де працює Світлана Чернишова і що кажуть в університеті?

Світлана Чернишова – доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів Навчально-наукового інституту філології.



Дружина Олексія Чернишова працює в університеті та є професоркою / Скриншот 24 Каналу

Вона працює у так званому "жовтому" корпусі – і слідчі думають, що саме там вона могла приховувати документи, які стосуються будівництва чотирьох елітних маєтків у селищі Козин під Києвом.

В університеті, КНУ імені Шевченка, говорять, що обшуків не було.

Офіційно підтверджую: жодних обшуків чи слідчих дій в університеті не було. Це легко перевірити. Навчальний заклад не має жодного стосунку до кримінальних чи політичних сюжетів, у які його намагаються втягнути,

– наголосив ректор університету Володимир Бугров.

Зараз Світлана Чернишова не має статусу підозрюваної у справі.