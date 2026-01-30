Укр Рус
30 января, 11:32
Россия хочет "приравнять" украинские Крым и Донбасс к Гренландии: в ООН резко отреагировали

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отрицает возможность применения принципа самоопределения к Крыму и Донбассу, подчеркивая территориальную целостность Украины.
  • Гутерреш подчеркнул, что принцип самоопределения может быть применен только при наличии необходимых условий, которые отсутствуют в случае Крыма и Донбасса.

Генеральный секретарь ООН отрицает возможность применения принципа самоопределения к Крыму и Донбассу. Такое заявление прозвучало на фоне попыток Москвы приравнять эти территории к ситуации с Гренландией.

Антониу Гутерреш во время пресс-конференции отметил принцип территориальной целостности Украины относительно Крыма и Донбасса. Об этом сообщили в Укринформ.

Как Гутерреш отверг оправдание России за преступления?

Генеральный секретарь ООН во время пресс-конференции говорил о территориальной целостности Украины и принципе права нации на самоопределение.

Один из российских журналистов спросил, можно ли рассматривать ситуацию с Крымом и Донбассом как такую, к которой можно использовать этот принцип. В ответ на это генсек заявил, что самоопределение народов возможно только при наличии необходимых условий.

Есть два важных принципа. Первый принцип – территориальная целостность государств. Другой принцип – самоопределение народов. Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, поэтому в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности Украины,
– отметил Гутерреш.

Объяснение генсека прозвучало на фоне того, что Москва пытается "приравнять" свои действия на оккупированных украинских территориях с ситуацией вокруг Гренландии.

Что известно о заявлениях Антониу Гутерреша об Украине?

  • Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность относительно угрозы для ядерной безопасности из-за российских атак, а также осудил Россию из-за жертв среди гражданского населения Украины.

  • Антониу Гутерреш заявил, что Украина имеет легитимное правительство, которое нужно уважать. Так он ответил на упреки Путина, который предлагал передать власть в Украине под контроль ООН.