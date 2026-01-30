Россия хочет "приравнять" украинские Крым и Донбасс к Гренландии: в ООН резко отреагировали
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отрицает возможность применения принципа самоопределения к Крыму и Донбассу, подчеркивая территориальную целостность Украины.
- Гутерреш подчеркнул, что принцип самоопределения может быть применен только при наличии необходимых условий, которые отсутствуют в случае Крыма и Донбасса.
Генеральный секретарь ООН отрицает возможность применения принципа самоопределения к Крыму и Донбассу. Такое заявление прозвучало на фоне попыток Москвы приравнять эти территории к ситуации с Гренландией.
Антониу Гутерреш во время пресс-конференции отметил принцип территориальной целостности Украины относительно Крыма и Донбасса. Об этом сообщили в Укринформ.
Как Гутерреш отверг оправдание России за преступления?
Генеральный секретарь ООН во время пресс-конференции говорил о территориальной целостности Украины и принципе права нации на самоопределение.
Один из российских журналистов спросил, можно ли рассматривать ситуацию с Крымом и Донбассом как такую, к которой можно использовать этот принцип. В ответ на это генсек заявил, что самоопределение народов возможно только при наличии необходимых условий.
Есть два важных принципа. Первый принцип – территориальная целостность государств. Другой принцип – самоопределение народов. Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, поэтому в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности Украины,
– отметил Гутерреш.
Объяснение генсека прозвучало на фоне того, что Москва пытается "приравнять" свои действия на оккупированных украинских территориях с ситуацией вокруг Гренландии.
Что известно о заявлениях Антониу Гутерреша об Украине?
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность относительно угрозы для ядерной безопасности из-за российских атак, а также осудил Россию из-за жертв среди гражданского населения Украины.
Антониу Гутерреш заявил, что Украина имеет легитимное правительство, которое нужно уважать. Так он ответил на упреки Путина, который предлагал передать власть в Украине под контроль ООН.