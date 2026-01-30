Росія хоче "прирівняти" українські Крим і Донбас до Гренландії: в ООН різко відреагували
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заперечив можливість застосування принципу самовизначення до Криму й Донбасу, наголошуючи на територіальній цілісності України.
- Гутерреш підкреслив, що принцип самовизначення може бути застосований тільки за наявності необхідних умов, які відсутні у випадку Криму і Донбасу.
Генеральний секретар ООН заперечив можливість застосування принципу самовизначення до Криму й Донбасу. Така заява прозвучала на тлі спроб Москви прирівняти ці території до ситуації з Гренландією.
Антоніу Гутерреш під час пресконференції наголосив на принципі територіальної цілісності України щодо Криму та Донбасу. Про це повідомили в Укрінформ.
Як Гутерреш відкинув виправдання Росії за злочини?
Генеральний секретар ООН під час пресконференції говорив про територіальну цілісність України та принцип права нації на самовизначення.
Один з російських журналістів запитав, чи можна розглядати ситуацію з Кримом та Донбасом як таку, до якої можна використати цей принцип. У відповідь на це генсек заявив, що самовизначення народів можливе лише за наявності необхідних умов.
Є два важливі принципи. Перший принцип – територіальна цілісність держав. Інший принцип – самовизначення народів. Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу, тож у цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України,
– зазначив Гутерреш.
Пояснення генсека прозвучало на тлі того, що Москва намагається "прирівняти" свої дії на окупованих українських територіях з ситуацією навколо Гренландії.
Що відомо про заяви Антоніу Гутерреша про Україну?
Генсек ООН Антоніу Гутерреш висловив стурбованість стосовно загрози для ядерної безпеки через російські атаки, а також засудив Росію через жертви серед цивільного населення України.
Антоніу Гутерреш заявив, що Україна має легітимний уряд, який потрібно поважати. Так він відповів на закиди Путіна, який пропонував передати владу в Україні під контроль ООН.